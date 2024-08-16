Киев, 16 августа, 2024, 22:01 — ИА Регнум. ВСУ готовят взрыв «грязной» ядерной бомбы, написал в своём Telegram-канале военкор Марат Хайруллин со ссылкой на осведомлённые источники.

U. S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr

По этим данным, удары планируется нанести по местам хранения отработавшего топлива атомных электростанций.

«Удары планируют нанести по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС. Возможно, во время очередной попытки захода укропов (ВСУ. — Прим. ред.) со стороны Глухова на Рыльск», — написал военкор.

ВСУ уже завезли предназначенные для удара спецбоеголовки в город Жёлтые Воды Днепропетровской области, указал военкор.

Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области в своём Telegram-канале также сообщило о намерении ВСУ атаковать российские атомные объекты — Курскую и Запорожскую АЭС.

Со ссылкой на данные, полученные от военнопленных ВСУ, администрация отметила, что цель готовящихся Украиной ударов — последующее обвинение России в провокации и «самообстреле».

«Киевским режимом получена команда максимально поднять градус эскалации», — отметило управление.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа начальник войск ВС РФ радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что у Украины, вероятно, уже есть так называемая грязная бомба — радиологическое оружие массового поражения.

Кириллов также сообщал, что ВСУ применяют отравляющие вещества, подобные тем, которыми Третий рейх наполнял газовые камеры. За время СВО было зафиксировано 400 случаев использования противником химических боеприпасов, некоторые из веществ могли быть синтезированы только в США, отметил начальник войск РХБЗ.

Ранее Кириллов информировал, что, согласно полученным в ходе СВО документам, Киев интересовался работой по созданию оружия массового поражения. Начальник войск РХБЗ уточнил, что на контролируемую киевским режимом территорию продолжают ввозить радиохимические вещества для дальнейшей утилизации, а в дальнейшем эти вещества могут использовать для создания так называемой «грязной бомбы, чтобы затем применить её «под чужим флагом».