Москва, 25 июня, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Согласно полученным в ходе российской спецоперации документам, киевский режим интересовался работой по созданию оружия массового поражения. Об этом 25 июня сообщил на брифинге в Минобороны начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов.

Nazar Fury/Global Look Press

«В ходе проведения специальной военной операции были получены документы Главного следственного управления СБУ, подтверждающие заинтересованность киевского режима в продолжении работ с оружием массового поражения», — сказал он.

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