Москва, 13 августа, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) применяют отравляющие вещества, подобные тем, которыми Третий рейх наполнял газовые камеры, заявил 13 августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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«Были зафиксированы случаи применения ряда химических соединений, которые относятся к классу веществ, которые применяли немцы в газовых камерах», — заявил Кириллов в эфире телеканала «Звезда».

Генерал-лейтенант также подчеркнул, что было зафиксировано 400 случаев использования противником химических боеприпасов, которые в основном содержали в себе полицейские средства.

«Были применения отравляющих веществ, которые могли быть синтезированы только в США. Потому что другая промышленность на это не рассчитана и этого не производила никогда», — добавил он.

В отношении использования ВСУ химоружия Москва собрала все необходимые пробы в установленном порядке и передала их в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), однако там по этому поводу не проводили расследований и не отправляли соответствующих запросов, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее взятый в плен украинский пехотинец Альберт Григорович сообщил, что химическая лаборатория Вооружённых сил Украины, работающая в Донецкой Народной Республике (ДНР), производит боеприпасы с хлорпикрином, использование которого не допускается Конвенцией о запрещении химического оружия. В химических боеприпасах используется хлорпикрин, который выжигает слизистую глаз, носа, рта и дыхательных путей, отметил он.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 18 июля заявил, что ВСУ применяют против российских войск химическое оружие. Он добавил, что эти данные фиксируют и передают в Организацию по запрещению химического оружия и другим структурам.

В июне начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов рассказал, что СБУ в 2023 году направляла в Академию наук Украины запрос о возможностях исследования образцов химического, радиологического, ядерного и биологического оружия. Генерал уточнил, что Украинская академия наук в ответ подтвердила проведение исследований двойного назначения в рамках соглашения от 2005 года между Пентагоном и минздравом киевского режима.