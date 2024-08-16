Москва, 16 августа, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Для желающих выехать с территории Курской области организована работа дополнительных пар поездов «Ласточек», никаких проблем с билетами не наблюдается, сообщил в пятницу 16 августа министр транспорта Роман Старовойт.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Организованы дополнительные пары поездов дальнего следования, а также поезда «Ласточки» во все направления движутся. И сегодня проблем с приобретением билетов, с выездом, не существует», — сказал в министр журналистам.

Он добавил, что лично проверил работу железнодорожного транспорта на прошлой неделе и принял участие в работе оперативного штаба.

«Никакой паники и столпотворения на железнодорожных вокзалах», — добавил Старовойт.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские подразделения остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона.

15 августа врио заместителя губернатора региона Виктор Карамышев сообщил, что более 40 объектов образования в девяти муниципалитетах Курской области получили различные повреждения.

9 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции (КТО). Кроме того, в Курской и Белгородской областях был введён режим ЧС регионального уровня.

14 августа ври региона Алексей Смирнов объявил об обязательной эвакуации жителей Глушковского района. В Курской области, как и в Белгородской, введён режим ЧС регионального уровня. Кроме того, в Курской, Брянской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции.

15 августа МЧС сообщило о доставке в регион 1300 тонн гуманитарных грузов. Кроме того, за минувшие сутки в безопасные районы уехали более 720 жителей Курской области. В 14 регионах страны развернуто 177 пунктов временного размещения, в них находятся около 9500 человек, в том числе более 2500 детей.