Берлин, 16 августа, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Украина, Израиль и ЦРУ устроили спам-атаку в соцсети Х на публикации немецко-финского предпринимателя и основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома. Об этом заявил сам бизнесмен.

Global Look Press

«Израиль, Украина и ЦРУ управляют тремя крупнейшими бот-сетями на X. Они спамят в ответах на мои публикации, чтобы отпраздновать решение об экстрадиции», — написал он на своей странице.

Дотком отметил, что это делает его счастливым. По его словам, эти действия означают, что его контент «чрезвычайно раздражает» организаторов спама.

15 августа министр юстиции Новой Зеландии Пол Голдсмит проинформировал, что власти страны приняли решение экстрадировать Доткома в США.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа он заявил, что Россия превосходит Украину и НАТО, а человечество стоит перед пропастью. Дотком добавил, что марионетки США повсюду терпят крах, третья мировая война становится неизбежной.

8 августа бизнесмен назвал нападение ВСУ на Курскую область вопиющим терроризмом и военным преступлением. По его мнению, Украина неспособна победить Россию, и поэтому Киев отправил войска убивать мирных жителей. Он отметил, что время главы киевского режима Владимира Зеленского на исходе.

Ранее Дотком заявил, что власти Украины и военные должны пойти на мирные переговоры с Россией, сложив оружие.