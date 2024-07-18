Бизнесмен Дотком призвал Украину сдаться и пойти на мир с Россией
Москва, 18 июля, 2024, 05:08 — ИА Регнум. Власти Украины и военные должны пойти на мирные переговоры с Россией, сложив оружие. Такое мнение высказал немецко-финский предприниматель, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
Бизнесмен считает, что глава киевского режима уже всё проиграл, принёс огромные потери своей стране.
«Время сдаться и заключить мир. Зеленский на обещаниях Запада пошёл ва-банк и проиграл всё. Это последняя битва империи США и её вассалов. Скоро всё разрушится», — написал Дотком в соцсети Х.
Как сообщало ИА Регнум, второй планируемый «мирный саммит» по ситуации на Украине содержит подходы, которые неприемлемы для России и многих других стран, искренне заинтересованных в урегулировании конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 17 июля на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совбеза в качестве председателя.
Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, подчеркнул Лавров. При этом Москва будет настаивать на включении в любой возможный договор «предохранителей» от двойного толкования и тщательно следить за формулировками и гарантиями.
В июне российский лидер Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.