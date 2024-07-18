Москва, 18 июля, 2024, 05:08 — ИА Регнум. Власти Украины и военные должны пойти на мирные переговоры с Россией, сложив оружие. Такое мнение высказал немецко-финский предприниматель, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Иван Шилов ИА Регнум Поражение ВСУ

Бизнесмен считает, что глава киевского режима уже всё проиграл, принёс огромные потери своей стране.

«Время сдаться и заключить мир. Зеленский на обещаниях Запада пошёл ва-банк и проиграл всё. Это последняя битва империи США и её вассалов. Скоро всё разрушится», — написал Дотком в соцсети Х.

Как сообщало ИА Регнум, второй планируемый «мирный саммит» по ситуации на Украине содержит подходы, которые неприемлемы для России и многих других стран, искренне заинтересованных в урегулировании конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 17 июля на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совбеза в качестве председателя.

Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, подчеркнул Лавров. При этом Москва будет настаивать на включении в любой возможный договор «предохранителей» от двойного толкования и тщательно следить за формулировками и гарантиями.

В июне российский лидер Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.