Владивосток, 16 августа, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Порядка 60% территории Приморского края подключили к электроснабжению, сообщила и. о. министра энергетики и газоснабжения региона Елена Шиш.

РИА Новости/Марина Лысцева

«Сейчас системным оператором ведётся работа по подключению всех потребителей сетевыми организациями на районах. Порядка уже 60% Приморского края — произведены подключения», — приводятся её слова в Telegram-канале правительства региона.

Елена Шиш добавила, что на данный момент специалисты работают над подключением линий «Российских железных дорог», чтобы возобновить движение электричек.

Глава региона Олег Кожемяко сообщил, что полностью подключить Приморский край после масштабной аварии на сетях планируется до конца текущих суток.

Он добавил, что электричество уже дали в населённых пунктах Лучегорск, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Большой Камень, Находка, Кавалерово, Арсеньев, а также в Кировском района, Партизанском и Чугуевском округах.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа в Приморском крае произошло массовое отключение электроэнергии. Предварительной причиной отключения электроэнергии стало технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС. В настоящее время специалисты проводят работу по восстановлению электроэнергии.

В связи с отключением электроэнергии все медицинские учреждения в Приморском крае были переведены на резервные источники питания.