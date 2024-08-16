Владивосток, 16 августа, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Предварительной причиной отключения электроэнергии в Приморье стало технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС Сибирской генерирующей компании. Об этом сообщили в ДРСК.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Действием противоаварийной автоматики отключилась ВЛ-500 Приморская ГРЭС — Хехцир-2 МЭС Востока. Предварительная причина — технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС Сибирской генерирующей компании», — рассказали представители компании.

По словам правительства региона, отключение электричества произошло в связи с замыканием оборудования сетей ВСК.

«Отключение электричества в Приморье произошло из-за замыкания оборудования сетей ВСК — сработала защита на блоке 1, 6, 3», — заявили в Telegram-канале правительства региона, добавив, что энергетики на данный момент осуществляют перезапуск блоков.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа в Приморском крае произошло массовое отключение электроэнергии. Специалисты проводят работу по её восстановлению. Правительство региона сообщило, что электроснабжение восстановят в течение часа. Позднее представители ведомства сообщили, что в трёх городах Приморья восстановили электроснабжение.