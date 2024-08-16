Ереван, 16 августа, 2024, 11:36 — ИА Регнум. В Армении изменят фрагмент учебника по истории страны, где говорится о якобы «аннексии» Восточной Армении Российский империей в 1828 году. Об этом сообщило министерство образования науки, культуры и спорта Армении.

Мошков В. И. Переселение армян в Россию, 1828 год

«Что касается данной формулировки в учебнике, то авторами было внесено предложение на редактирование, и, соответственно, в ближайшее время будет внесено изменение», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Как передавало ИА Регнум, в новом учебнике истории страны для 8-го класса добавлен фрагмент об «оккупации Восточной Армении со стороны России». Текст пособия размещался на официальном сайте подведомственной структуры министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения. Так, в главе под названием «Насильственное присоединение Восточной Армении к России» описывались события на Южном Кавказе конца XVIII — начала XIX веков. Согласно материалу, по итогам Русско-персидской войны 1826–1828 годов Туркманчайский мир назвали «аннексией» Восточной Армении.

16 августа МИД России раскритиковал учебник, указав на крайне сомнительное содержание. Там отметили, что подобная подача вызовет недоумение у любого историка. Вместе с этим в ведомстве выразили надежду, что правительство Армении не допустит передачи данного учебника в школы и впредь не будет оставлять без внимания подобные бесцеремонные попытки исказить общее прошлое.