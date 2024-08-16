Москва, 16 августа, 2024, 04:19 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел России раскритиковали новый учебник по истории Армении, в котором искажаются общеизвестные факты. Фотографию одной из глав книги 15 августа опубликовала пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

В МИД указали на крайне сомнительное содержание учебника по истории для 8-го класса армянских школ. Текст пособия размещался на официальном сайте подведомственной структуры министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.

Дипломаты обратили внимание на главу под названием «Насильственное присоединение Восточной Армении к России», в котором в искажённом виде описывались события на Южном Кавказе конца XVIII — начала XIX веков. Согласно материалу, по итогам Русско-персидской войны 1826–1828 годов туркманчайский мир назвали «аннексией» Восточной Армении. Такая подача вызовет недоумение у любого историка, отметили в министерстве.

«Ставить под сомнение особую роль Российской империи, а впоследствии СССР и России в деле становления нынешней Армении означает идти против общеизвестных фактов. Речь об очередной беззастенчивой попытке переписать нашу общую историю», — прокомментировали в МИД.

В ведомстве выразили надежду, что правительство Армении не допустит передачи данного учебника в школы и впредь не будет оставлять без внимания подобные бесцеремонные попытки исказить общее прошлое.

Как передавало ИА Регнум, 8 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировал на заявления США о желании Армении отвернуться от России. Дипломат назвала такие утверждения голословными. Вашингтону стоит понять, что формировавшиеся веками связи между Россией и Арменией выдержат все испытания на прочность, которым западные страны их постоянно подвергают. РФ не раз подставляла плечо братскому армянскому народу и собирается продолжать это делать, подчеркнула Захарова.

Обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян отмечал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян расширил свою повестку борьбы с Россией — с настоящего на прошлое. В новом учебнике истории страны для 8-го класса добавлен фрагмент об «оккупации Восточной Армении со стороны России». Проблема усугубляется тем, что переписывать историю пытаются сплошь и рядом по всему постсоветскому пространству. Почти в каждой стране создаются мифы о том, что они столетиями жили под пятой российской оккупации. Которой, конечно же, не было. Это продолжится, пока авторов нарративов не остановит Москва. Долгое время российским ответом было невмешательство.