Вашингтон, 8 июля, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Введённые странами Запада антироссийские санкции привели к обратному эффекту и способствовали тому, что в России наступила эпоха процветания. Такое мнение 6 июля высказал американский аналитик Майкл Хадсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.

Сергей Корсун ИА Регнум

По мнению эксперта, введённые президентом США Джо Байденом и поддержанные Брюсселем санкционные меры отрезали Евросоюз от России, что привело к расколу Европы.

«Вдобавок был утрачен сам фундамент процветания Западной Европы на протяжении последних тридцати лет. Таким образом, процветание, которого больше нет в Европе, теперь наступило в России», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля американский журнал Newsweek написал, что Россия богатеет, несмотря на внешнее санкционное давление. По словам профессора международных отношений в Университетском колледже Лондона Филиппа Канклиффа, все данные говорят о том, что санкции Запада оказались полным провалом.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что включение Всемирным банком России в число стран с высоким уровнем доходов населения показало, что все западные санкции потерпели полное фиаско. Он уточнил, что перевод РФ из категории государств с доходами населения выше среднего в группу государств с доходами населения высокого уровня показал, насколько эффективны санкционные меры Запада.