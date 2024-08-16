Москва, 16 августа, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по позициям украинских военных в Сумской области, уничтожив, по предварительным данным, две установки РСЗО HIMARS, сообщили в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости

Отмечается, что ракетный удар был нанесён ракетный по артпозициям ВСУ в районе населённого пункта Мирополье.

В результате было уничтожено две единицы РСЗО HIMARS, сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа российские войска ударом «Искандера» уничтожили в Сумской области пусковую установку HIMARS, из которой велись обстрелы Курской области. Также был уничтожен дополнительный пакет снарядов установки.

Кроме того, в этот же день «Искандер-М» уничтожил колонну и 15 топливозаправщиков в районе населённого пункта Лубны в Сумской области Украины. Авиацией были нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки.