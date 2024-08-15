Вашингтон, 16 августа, 2024, 00:20 — ИА Регнум. В минобороны США не знают всех целей операции ВСУ в Курской области и не считают провалом американской разведки неосведомлённость о подготовке нападения на российскую территорию. С соответствующим заявлением на брифинге для журналистов выступила 15 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы не были осведомлены об этой операции. Это не означает провала разведки. Мы взаимодействуем с украинцами, чтобы лучше понять их цели», — ответила она.

По её словам, у американской администрации сложились хорошие отношения с коллегами на Украине. Регулярно осуществляются двусторонние переговоры, между Вашингтоном и Киевом есть глубокое доверие, отметила Сингх, напомнив о многомиллиардных вливаниях США в Украину.

Как сообщало ИА Регнум, в интервью британской газете The Independent советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признался, что план атаки ВСУ на Курскую область обсуждался с западными союзниками, в том числе с Великобританией и США. Публично об этом не объявлялось, добавил он. При этом в Лондоне и Вашингтоне утверждают, что они не были заранее проинформированы о нападении.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС России остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории региона. Потери противника составляют до 2640 человек и сотни единиц техники, проинформировало Минобороны 15 августа.