Харьков, Украина, 20 июля, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Вооружённый автоматическим оружием мужчина открыл огонь на улице в Харькове, сообщает 20 июля издание «Страна. ua».

Global look Press/Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Неизвестный произвёл несколько выстрелов на проспекте Ландау. Местные жители сняли стрелявшего на видео.

Подробностей произошедшего пока нет, официального подтверждения этой информации не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня в Одессе несовершеннолетняя девушка застрелила бойца ВСУ из автомата его сослуживца. Инцидент произошёл, когда двое военных в компании двух девушек выпивали в арендованной квартире. В какой-то момент в руках у 17-летней девушки оказался автомат Калашникова, произошёл выстрел. В результате погиб 23-летний десантник. Полиция проводит расследование по статье об убийстве по неосторожности.

В мае украинские СМИ сообщали об инциденте в Оболонском районе Киева. Сотрудник НИИ авиации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел на балкон и стал стрелять из наградного пистолета. Пострадавших не было, в отношении стрелявшего возбудили дело о хулиганстве.

В июне 2022 года чиновник украинского Генштаба устроил стрельбу в спальном районе Киева. Экс-министр обороны Алексей Резников сообщал, что мужчину отстранили от исполнения обязанностей на время служебного расследования.