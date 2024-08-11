Павлоград, Украина, 11 августа, 2024, 17:31 — ИА Регнум. В Павлограде, расположенном в Днепропетровской области Украины, прогремели взрывы. Об этом 11 августа сообщил телеканал «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов.

Иван Шилов ИА Регнум

Каких-либо подробностей произошедшего не приводится. По данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, в настоящее время на территории Сумской и Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.

Министерство обороны РФ пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 августа в Киеве, а также в Харькове и в Полтавской области прогремели взрывы. Перед этим во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу.

Вечером 10 августа назначенный украинскими властями глава военной администрации временно оккупированной украинскими войсками части Херсонской области Александр Прокудин заявил о повреждении объекта инфраструктуры. При этом он не уточнил, какой именно объект повреждён в результате взрыва.

Украинские СМИ 8 августа сообщили о взрыве на территории Сумской области. На тот момент в регионе, а также в Днепропетровской области объявляли воздушную тревогу.