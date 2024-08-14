Одесса, Украина, 14 августа, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по военному складу в порту Одессы, в рядах ВСУ есть погибшие и раненые, сообщил 14 августа в Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на сообщения коллег.

ИА Регнум

«Прилёт в морпорт, по складу. Детонацией развалило много. Есть погибшие, в том числе иностранцы. Количество пока неизвестно», — написал Лебедев.

По его данным, к месту взрыва было направлено много машин скорой помощи. Сотрудники СБУ оцепили район и никого, кроме медиков, не пропускают, отметил Лебедев.

Украинское издание «Страна. ua» в свою очередь опубликовало видео, на кадрах которого заметно, что над Одессой на десятки метров поднимается столп чёрного дыма. Также на записи слышны взрывы и сирены спецтранспорта.

Минобороны России не сообщало об ударах по позициям ВСУ в Одессе 14 августа.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа Лебедев заявил о ракетном ударе ВС РФ по складам ВСУ в Одесской области, расположенным рядом с портом Южный. По его информации, были поражены арсеналы, куда, предположительно, доставляли военные грузы из Румынии.

11 августа подполье сообщило об ударе российских войск по военной части на окраине Одессы. Были атакованы склады с боеприпасами. Взрыв услышали во всём городе, отмечалось в сообщениях.