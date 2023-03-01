Москва, 1 марта, 2023, 17:07 — ИА Регнум. К запуску Большой кольцевой линии метро в Москве выпущены лимитированные карты «Тройка» и другая сувенирная продукция, сообщили 1 марта в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM БКЛ. Москва

Как сообщалось ранее, движение по БКЛ в полном объеме было запущено 1 марта. В церемонии по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин. Он заявил, что в ходе предстоящего визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина хочет показать ему столичное метро.

Ввод Большой кольцевой линии метро улучшит транспортное обслуживание 15 миллионов жителей Москвы, отметил в свою очередь Сергей Собянин. БКЛ уже окупила себя за время строительства, сказал мэр. В течение ближайших пяти дней (до 5 марта) вход на Большую кольцевую линию будет бесплатным.

Президент поблагодарил московских руководителей за качественное развитие транспортной инфраструктуры столицы. «С Богом!» — сказал президент во время символической церемонии запуска движения по БКЛ.