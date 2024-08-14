Грозный, 14 августа, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) собирались захватить Курскую атомную электростанцию к 11 августа, однако их план не сработал. Об этом в своём Telegram-канале заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

РИА Новости/Илья Питалев

«ВСУ к 11 августа планировали захватить АЭС в Курчатове, задача не выполнена», — отметил он.

По его словам, после захвата АЭС Киев хотел выйти на переговоры с Москвой, предъявив ей ультиматум.

Как сообщало ИА Регнум, войска Украины 6 августа совершили попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Российские военные отбили их атаки. По данным на 13 августа, потери противника на этом направлении превысили 2000 человек.

13 августа Алаудинов отметил, что ВС России уничтожили большую часть украинских военных, которые вторглись в Курскую область.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что военнослужащие России дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам. Она добавила, что ракетные обстрелы и атаки беспилотниками Украины по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер, отметив, что эти действия нацелены на уничтожение гражданской инфраструктуры, а также на убийство и запугивание мирных жителей.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева. Он отметил, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.