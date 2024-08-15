Суджанский район, Курская область, 15 августа, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Российские войска зачистили село Мартыновка в Суджанском районе Курской области от военных Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

Виктор Антонюк/РИА Новости

«На том участке, где я сейчас нахожусь, суджанское направление, тут действительно очень хорошо сделали заслоны и начали уже зачищать населённые пункты. Один населённый пункт — Мартыновка — мы его зачистили», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».

В данный момент российские войска зачищают от ВСУ сёла Черкасское Поречное и Русское Поречное, уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа украинский военнопленный Михаил Шкода сообщил, что ВСУ должны были проехать как можно больше километров в Курской области, не ввязываясь в бой. По его словам, в составе автоколонны, которая пошла в рейд на территорию России, было 20 единиц техники из его бригады. Военнопленный добавил, что впереди них шли два «Страйкера» и два «Хаммера».

По данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортёра, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии.