Курск, 15 августа, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Военные ВСУ должны проехать как можно больше километров в Курской области, не ввязываясь в бой, сообщил украинский военнопленный Михаил Шкода.

Алексей Коновалов/ТАСС

По его словам, в составе автоколонны, которая пошла в рейд на территорию России, было 20 единиц техники из его бригады. Военнопленный добавил, что впереди них шли два «Страйкера» и два «Хаммера».

«Задача была пройти как можно больше километров, не ввязываться в бой. Ночью перед наступлением около 50 человек смылись, а утром смылись ещё двое водителей, из-за этого выехали не в 10:00, а только около 14 часов», — сказал он на видео, опубликованном Министерством обороны России.

Как передавало ИА Регнум, ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что командование ВСУ поставило военным задачу захватить Курскую АЭС к 11 августа. Однако весь ресурс, «который был более-менее на ходу», оказался «заброшен в топку», в результате ВСУ потеряли большую часть техники, добавил он.

По данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортёра, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии.

Президент России Владимир Путин 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.