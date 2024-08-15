Москва, 15 августа, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Мошенники для хищения денег в России стали чаще использовать дипфейк-технологии, сообщила пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА Регнум

Используя нейросети, злоумышленники создают реалистичное видеоизображение человека, от лица которого совершают рассылки близким и знакомым, уточнили в ЦБ.

«В коротком фальшивом видеоролике виртуальный герой, голос которого иногда сложно отличить от голоса прототипа, рассказывает якобы о своей проблеме и просит перевести деньги на определенный счёт», — говорится в сообщении.

В пресс-службе банка добавили, что встречаются случаи, когда аферисты создают цифровые копии работодателей, сотрудников госорганов, известных личностей из той сферы деятельности, в которой работает их потенциальная жертва.

В Центробанке призвали граждан быть осторожными и не поддаваться на подобные уловки мошенников.

Ранее в пресс-службе Банка России предупредили россиян о новом виде мошенничества, когда голоса их родных и знакомых имитируют злоумышленники. Недоброжелатели, имитируя голос при помощи специальных программ, могут вынудить человека передать необходимые сведения или совершить денежный перевод от имени знакомых и родных.

В декабре 2023 года мошенники обманули Героя России космонавта Михаила Тюрина на 10 млн рублей. 63-летнему мужчине звонил неизвестный, который представился полицейским и уговорил Тюрина оформить кредит. Также он вынудил космонавта несколько раз снять средства со своего накопительного счёта и перевести на «безопасный».