Берлин, 15 августа, 2024, 09:24 — ИА Регнум. В немецком аэропорту Кёльн/Бонн приостановили полёты из-за проникновения нескольких неизвестных в зону прибытия самолётов, сообщается на странице воздушной гавани в соцсети Х.

Thomas Banneyer/dpa/picture-alliance/ТАСС

«В четверг, 15 августа, несанкционированные лица проникли в зону прибытия самолётов аэропорта Кёльн/Бонн. В настоящее время полёты приостановлены в связи с полицейской операцией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дальнейшая информация будет предоставлена по мере её поступления.

Как передавало ИА Регнум, экоактивисты из группы Last Generation приклеили себя к взлётно-посадочной полосе в крупнейшем аэропорту Франкфурта и парализовали его работу.

В июне экоактивисты движения Just Stop Oil распылили на фюзеляжи нескольких частных самолётов на лондонском частном аэродроме Станстед оранжевую краску. Среди них оказалось и воздушное судно американской певицы Тейлор Свифт. Вскоре их задержала охрана аэродрома.