Франкфурт-на-Майне, Германия, 25 июля, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Экоактивисты из группы Last Generation приклеили себя к взлётно-посадочной полосе в крупнейшем аэропорту Франкфурта и парализовали его работу, сообщила в соцсети Х (бывший Twitter) служба слежения за авиасообщением Flightradar.

Arne Dedert / dpa / Global Look Press

По её данным, свыше 50 самолётов, следовавших в аэропорт, направили в другие воздушные гавани.

Климатические активисты, выступающие против использования ископаемого топлива, проникли на территорию аэродрома, сделав дыру в заборе, и приклеили себя на всех четырёх полосах. Их начали отклеивать в 8 утра по мск, сообщила межрегиональная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на представителя полиции.

Позднее пресс-служба аэропорта в соцсети Х заявила о возобновлении работы аэропорта, предупредив о вероятных задержках и отменах вылетов в течение дня.

Накануне члены этой же группы провели акцию в авиагавани Кельн/Бонн, что привело к приостановке полётов на три часа.

Как сообщало ИА Регнум, в июне экоактивисты движения Just Stop Oil распылили на фюзеляжи нескольких частных самолётов на лондонском частном аэродроме Станстед оранжевую краску. Среди них оказалось и воздушное судно американской певицы Тейлор Свифт. Вскоре их задержала охрана аэродрома.

Днём ранее активисты этой же группы распылили оранжевую порошковую краску на камни Стоунхенджа в Англии, чтобы привлечь внимание общественности к теме защиты окружающей среды. При этом один из участников акции ответил окружающим, которые пытались их остановить, что краска в огнетушителях состоит из оранжевого кукурузного крахмала, который смоется дождём.