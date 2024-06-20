Лондон, 20 июня, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Экоактивисты движения Just Stop Oil распылили на фюзеляжи нескольких частных самолётов на лондонском частном аэродроме Станстед оранжевую краску, включая самолёт американской певицы Тейлор Свифт.

Кадр из видео

Движение выложило в соцсеть X (бывшая Twitter) видео, на котором видно, как две девушки разрезают забор циркулярной пилой и проникают на территорию аэропорта. После чего активистки распыляют оранжевую краску на фюзеляжи самолётов.

Вскоре экоактивисток задержала охрана аэродрома.

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«Мы живём в двух мирах. В одном миллиардеры купаются в роскоши и летают на частных самолётах, изолировав себя от мира, где бесчисленным миллионам людей навязывают невыносимые условия жизни», — привело движение слова одной из активисток.

В январе этого года исследователи британской фирмы Yard назвали Тейлор Свифт самой «загрязняющей» атмосферу певицей. Согласно опубликованному отчёту компании, в период с 1 января по 19 июля 2023 года частный самолёт певицы совершил 170 перелётов и пробыл в воздухе порядка 16 суток, выбросив в атмосферу более 8293 тонн углекислого газа, что, в свою очередь, выше в 1185 раз, чем выброс среднестатистического человека.

После этого представитель Свифт заявил, что её самолёт часто сдаётся в аренду, поэтому нельзя приписывать певице все полёты.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее активисты Just Stop Oil распылили оранжевую порошковую краску на камни Стоунхенджа в Англии, чтобы привлечь внимание общественности к теме защиты окружающей среды. Тогда два активиста с огнетушителями в руках подходят к историческому памятнику и распыляют на него оранжевый порошок. При этом один из участников акции ответил окружающим, которые пытались их остановить, что краска в огнетушителях состоит из оранжевого кукурузного крахмала, который смоется дождём.

28 января экоактивисты из движения Riposte alimentaire облили супом картину Леонардо да Винчи «Джоконда» («Мона Лиза») в парижском Лувре. Участники акции объяснили свои действия желанием продвигать право на здоровье и устойчивое питание.