Москва, 15 августа, 2024, 06:27 — ИА Регнум. Шестидневная рабочая неделя предстоит россиянам в конце октября. Об этом журналистам напомнила эксперт Headhunter по трудовому праву, юрист Ольга Владимирова.

Павел Бедняков/РИА Новости

«В 2024 году в соответствии с постановлением правительства РФ от 10.08.2023 N 1314 «О переносе выходных дней в 2024 году» выходной с субботы, 2 ноября, был перенесён на вторник 30 апреля. Суббота, 2 ноября 2024 года, будет сокращённым рабочим днём», — сказала она «РИА Новости».

В связи с этим отдыхать россияне будут в воскресенье и понедельник (3-4 ноября).

Ежегодно в России 4 ноября отмечается День народного единства. Государственный праздник учредили в 2004 году.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года правительство России утвердило график выходных и праздничных дней в 2024 году. Нерабочими объявили дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря.

В Министерстве труда России подготовили проект постановления о переносе выходных дней в 2025 году. Новогодние праздники продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. В феврале россияне отдохнут с 22 по 23 число. На майские праздники придётся восемь выходных: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. В июне россияне будут отдыхать с 12 по 15, а в ноябре — со 2 по 4 число.

В 2025 году предусмотрена лишь одна рабочая суббота, которая придётся на 1 ноября.