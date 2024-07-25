Москва, 25 июля, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Министерство труда России подготовило проект постановления о переносе выходных дней в 2025 году. Новогодние праздники в России в 2025 году будут длиться 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, сообщили 24 июля в пресс-службе Минтруда.

tigerlily713

Согласно опубликованному проекту, на майские праздники будет восемь выходных: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

В феврале праздники будут с 22 по 23 число, в марте с 8 по 9 число. В июне россияне будут отдыхать с 12 по 15 число, в ноябре — со 2 по 4 число.

В 2025 году предусмотрена одна рабочая суббота, она придётся на 1 ноября

Минтруд.Рф

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля стало известно, что 31 декабря 2025 года будет выходным днём в соответствии с проектом переноса праздничных дат. Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков отметил, что 31 декабря будет выходным в 2024 году.

В декабре 2020 года депутаты от ЛДПР предложили объявить 31 декабря постоянным нерабочим днём. Они внесли в Госдуму законопроект, предполагающий внесение соответствующих поправок в Трудовой кодекс. В январе 2023 года правительство не поддержало эту инициативу. В правительстве отметили, что решения нужно принимать каждый год, определяя, необходимо ли в конкретном случае переносить один из выходных дней на 31 декабря.