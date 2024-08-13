Курск, 13 августа, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Захваченные в плен в Курской области украинские штурмовики заявили, что пробыли на территории региона не больше суток, после чего попали в плен к российским военным, пишет aif.ru со ссылкой на российские силовые структуры.

Павел Лисицын/РИА Новости

Собеседник уточнил, что в плен к ВС России попали семь бойцов ВСУ. Они назвали свои имена и рассказали, что находятся на территории Курской области второй день.

«Военнослужащие ВСУ, взятые в плен в Курской области, на первичном допросе показали, что зашли на территорию области приблизительно за сутки до своего пленения. Всего в составе захваченной группы семь человек», — сказал представитель силового ведомства.

Также пленные штурмовики подтвердили, что российские военные обращаются с ними хорошо, обеспечивают водой и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа военные Вооружённых сил России взяли в плен штурмовую группу бригады ВСУ, всего в плен попали пять украинских бойцов. Один из командиров бригады проходит подозреваемым по уголовному делу, о котором ранее сообщил Следственный комитет России.

В этот же день Федеральная служба безопасности распространила видео с взятым в плен в Курской области украинским военным 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. По словам одного из пленных, ВСУ планировали сначала дойти до Курска, а потом до Белгорода. Основная цель была в том, чтобы захватить «побольше территорий» для дальнейшего их обмена в ходе переговоров.

Назвавшийся Русланом Полторацким военнопленный рассказал, что в рядах ВСУ в нападении на Курскую область участвуют англичане, французы и поляки. Он добавил, что командование планировало нападение с двух сторон.