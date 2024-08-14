Мелитополь, 14 августа, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Российские войска 14 августа нанесли удар позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву городе Запорожье, заявил в Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«По предварительным данным, причина взрыва — прилёт вежливой ракеты по скоплению живой силы и техники боевиков ВСУ», — написал он.

Рогов отметил, что взрыв в городе был мощным и объёмным. Подробности политик пообещал сообщить позже.

Минобороны пока не публиковало данные об ударах российской армии по Запорожью.

13 августа Рогов сообщил, что украинские власти вывозят из Запорожья оборудование с заводов в западную часть страны. При этом сотрудников предприятий вынуждают переезжать на новые места работы, несмотря на высокие цены на аренду жилья и отсутствие у персонала других возможностей поселиться там.

Украинский политолог Андрей Золотарёв ранее предположил, что ВС РФ до конца лета нанесут удары по украинским силам в Запорожской области. Он также не исключил, что российские войска начнут наступление в этом регионе.