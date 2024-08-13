Москва, 13 августа, 2024, 11:14 — ИА Регнум. В Одесской области после ракетного удара взорвались склады, куда, предположительно, прибывали военные грузы из Румынии. Об этом 13 августа сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, удар ракетой типа «Искандер» был зафиксирован в селе Визирка, расположенном рядом с портом и трассой, через которые в Одесскую область поступают вооружение и боеприпасы.

«Визирка находится недалеко от порта «Южный», в селе несколько складов сельскохозяйственных, которые охраняются военными. Рядом проходит трасса М-14 (украинская), по которой с западных границ Одесской области развозится поступающее из Румынии вооружение и припасы», — написал он в своём Telegram-канале.

Лебедев добавил, что жители Южного, который находится в нескольких километрах от села Визирка, слышали не только взрыв, но и, продолжительно, детонацию боеприпасов. Также он написал, что, по сообщениям местных активистов, в течение последней недели в сторону складов в Визирке проехало множество фур и военных грузовиков.

11 августа ИА Регнум передавало, что Вооружённые силы России нанесли удар по военной части на окраине Одессы, где находятся склады с боекомплектом.

2 августа украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги. Лебедев в тот же день рассказал, что российские военные уничтожили в районе посёлка Котовского два зенитных ракетных комплекса Patriot.

24 июля Лебедев заявил об ударе по судоремонтному заводу в Измаиле Одесской области. По его данным, в результате атаки ранения получили 32 иностранных наёмника, которые находились в этом районе. ВСУ эвакуировали раненых на территорию Румынии.