Берлин, 14 августа, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Генпрокуратура Германии не стала комментировать ранее появившуюся в СМИ информацию о выдаче ордера на арест гражданина Украины, который подозревается в причастности к терактам на «Северных потоках». Об этом заявила представитель немецкого ведомства.

Zuma\TASS Поверхность моря на месте утечки газа из газопровода «Северный поток»

«Мы обычно не комментируем сообщения средств массовой информации и не комментируем ордера на арест», — приводит ТАСС слова представителя генпрокуратуры ФРГ.

Ранее немецкие газеты Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и радиокомпания ARD сообщили, что генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж., подозреваемого в причастности к подрывам.

При этом, по данным СМИ, немецкое ведомство подозревает трёх украинцев, однако ордер на данный момент выдан на арест одного.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2022 года неизвестные подорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток ― 2» в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Из-за этого обе нитки СП и одна из двух нитей СП-2 полностью вышли из строя. Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме.

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что к атакам на газопроводы причастны США. Он пояснил, что Вашингтон пошёл на такой шаг, поскольку опасался, что Берлин возобновит закупку российского газа через «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Президент России Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» очевидным терактом. Он заявил также, что теоретически во взрывах на СП были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта сжиженного природного газа в Европе.

Власти Германии 23 июля заявили, что в расследовании подрыва газопроводов нет явных подозреваемых. В своём отчёте правительство Германии отметило, что не будет публиковать промежуточные итоги расследования подрывов Nord Stream, чтобы не ставить под угрозу цель следствия.