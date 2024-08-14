Москва, 14 августа, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Проект «Молодёжь Москвы» на время летних каникул предоставляет юному поколению разные возможности для реализации, и одним из наиболее популярных направлений остаются студенческие отряды, сообщил 14 августа в своём личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

sobyanin.ru

«В этом году трудовой семестр российских студенческих отрядов начался в мае и продлится до конца августа. Свыше 3 тыс. участников отрядов Москвы будут трудиться в самых разных сферах и регионах: от больниц в Южно-Сахалинске до музейного комплекса в Севастополе», — написал он.

Больше всего студентов по этой программе работают в сфере педагогики. Более 1 тыс. человек участвуют в детских лагерях Московской области, Краснодарского края и Крыма. Студенты московских колледжей работают в сфере строительства на различных объекта, в том числе Россетей и метро. Там требуются монтажники железобетонных конструкций, штукатуры, каменщики, сварщики, сантехники, электромонтажники, цифровые инженеры и работники других специальностей.

Кроме того, московские отряды работают на возведении второй ветки Байкало-Амурской магистрали, объектах «Росатома» и «Газпрома». Уникальный опыт получают студенты, работающие на строительстве АЭС в Турции, Индии, Египте и Бангладеш. Выросло количество тех, кто выбрал работу проводника поезда. Студотряды работают и на других направлениях.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в феврале заявил, что российские студенческие отряды достойно продолжают традиции предыдущих поколений. Молодые люди едут работать туда, где трудно и требуется энтузиазм, свойственный юному возрасту. Их энергия и таланты нужны в разных направлениях, добавил глава государства.