Москва, 14 августа, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Москва продолжает помогать пострадавшим жителям Курской области, сообщил 14 августа мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«По просьбе региональных властей отправили технику, свыше 300 тонн продуктов, одежду, предметы гигиены — всё, что нужно людям ежедневно», — написал он.

Собянин также заявил, что столичные медики лечат доставленных в больницы города раненых. Москва продолжит и дальше помогать Курской области во всём, что потребуется, подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа президент России Владимир Путин в ходе совещания призвал руководство регионов организовать помощь Курской области на фоне атак ВСУ. Он подчеркнул, что у глав субъектов РФ больше возможностей помочь людям, чем у простых граждан.

14 августа пресс-служба мэра Москвы сообщила, что жители мегаполиса перевели более 4 млн рублей на помощь жителям Курской области через сайт «Миллион призов». Переводить можно баллы лояльности, полученные за участие в городских проектах. Один такой балл равняется одному рублю.