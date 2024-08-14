Москва, 14 августа, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Жители Москвы перевели более 4 млн рублей на помощь пострадавшим в Курской области через сайт «Миллион призов». Приём пожертвований организовали при поддержке Российского Красного Креста.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Москвичи могут перевести от 500 до 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю. Количество переводов не ограничено. Направить можно как городские (зеленые), так и призовые (красные) баллы», — сообщает портал мэра и правительства столицы.

Городские баллы программы лояльности выдаются за участие в проектах «Активный гражданин», «Электронный дом», «Город заданий», «Город идей» и других. Призовые баллы получаются в акции #ВыбираемВместе.

Для того чтобы помочь жителям Курской области через сайт «Миллион призов», необходимо перейти в раздел «Поощрения», выбрать категорию «Благотворительность», зайти в карточку благотворительной организации и перевести баллы в адрес Красного Креста.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 7 августа призвал регионы поддержать Курскую область на фоне атак ВСУ. Глава государства напомнил, что руководители регионов имеют возможности сделать больше, чем простые граждане.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности столицы принимать жителей Курской области, пострадавших в ходе провокаций ВСУ. Также столица отправила в регион врачей на помощь коллегам.