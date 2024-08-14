Москвичи отправили пострадавшим в Курской области более 4 млн рублей
Москва, 14 августа, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Жители Москвы перевели более 4 млн рублей на помощь пострадавшим в Курской области через сайт «Миллион призов». Приём пожертвований организовали при поддержке Российского Красного Креста.
«Москвичи могут перевести от 500 до 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю. Количество переводов не ограничено. Направить можно как городские (зеленые), так и призовые (красные) баллы», — сообщает портал мэра и правительства столицы.
Городские баллы программы лояльности выдаются за участие в проектах «Активный гражданин», «Электронный дом», «Город заданий», «Город идей» и других. Призовые баллы получаются в акции #ВыбираемВместе.
Для того чтобы помочь жителям Курской области через сайт «Миллион призов», необходимо перейти в раздел «Поощрения», выбрать категорию «Благотворительность», зайти в карточку благотворительной организации и перевести баллы в адрес Красного Креста.
Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 7 августа призвал регионы поддержать Курскую область на фоне атак ВСУ. Глава государства напомнил, что руководители регионов имеют возможности сделать больше, чем простые граждане.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности столицы принимать жителей Курской области, пострадавших в ходе провокаций ВСУ. Также столица отправила в регион врачей на помощь коллегам.