Москва, 9 июля, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Попытки киевского режима использовать трагедию с детской больницей в Киеве для пропаганды подтверждают его бесчеловечную сущность. Об этом 9 говорится в опубликованном 9 июля комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

Полиция Украины

Дипломат напомнила, что российские военные 8 июля нанесли групповой удар по военным объектам на контролируемой Киевом территории, успешно поразив все назначенные цели.

«Вновь, как это неоднократно бывало с украинской ПВО, её ракеты сбивались с курса и попадали в жилые дома и социальные учреждения. Так случилось и на это раз. Уже подтверждено, в том числе многочисленными свидетелями, что одна из ракет западного ЗРК NASAMS угодила в строение на территории детской больницы «Охматдет» в Киеве», — отметила она.

Захарова уточнила, что киевский режим сразу начал обвинять Россию в «преднамеренном убийстве» детей, не сообщив, что около пострадавшей от удара ПВО ВСУ клиники находится завод «Артём», а также комплекс зданий минобороны и склады украинской армии.

«Разумеется, никто не сказал и о том, что бандеровцы сознательно размещают системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом», — добавила дипломат.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что Киев давно использует гражданские объекты в военных целях, а украинские боевики прикрываются мирными жителями и такими объектами, в том числе прицепляя вагоны с военной техникой и бойцами к пассажирским составам.

Все такого рода действия украинской стороны являются грубейшим нарушением международного гуманитарного права, запрещающего использование гражданских объектов в военных целях, отметила Захарова.

«Попытки режима Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишний раз подтверждают его бесчеловечную нацистскую сущность. Ради сохранения власти киевский режим готов на любые преступления. Ему безразличны судьбы и жизни сограждан, в том числе детей», — заключила она.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны 8 июля опровергло обвинения в ударе по гражданским объектам Украины. В оборонном ведомстве уточнили, что фотографии и видеозаписи с мест разрушений говорят о падении ракеты ПВО ВСУ, которую запустили из зенитного ракетного комплекса в черте города. Такого рода заявления киевского режима являются провокацией в преддверии саммита НАТО, добавили в Минобороны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 июля заявил о непричастности российских военных к удару по детской больнице в Киеве. Он заявил о необходимости руководствоваться в этой ситуации заявлением Минобороны, а также подчеркнул, что армия России не наносит ударов по гражданским целям.