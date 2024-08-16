Москва, 16 августа, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В России растёт эффективность проводимых на основании индикаторов риска проверок бизнеса, объектов социальной сферы, государственных и муниципальных органов. Так, с начала 2024 года количество таких проверок выросло в два раза (более 8,5 тыс. проверок), и их эффективность оценивается в 85%. Для сравнения — в 2023 году этот показатель находился на отметке в 76% при проведённых 3 тыс. проверок.

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«Мы видим, что эффективность проверок на основании индикаторов риска растёт. Задача риск-ориентированного контроля и надзора — с одной стороны, обеспечить безопасность граждан и сохранность ресурсов государства, а с другой — не перегружать отечественных предпринимателей и организации административной нагрузкой», — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Проведение проверок на основе индикаторов риска предусмотрено реформой контрольно-надзорной деятельности (КНД). Благодаря ей снижается административная нагрузка на бизнес, что отвечает задачам нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Поскольку модель модернизированной контрольно-надзорной системы полностью цифровая, по индикаторам риска инспекторы могут своевременно отследить сигнал о возможном нарушении. А контроль осуществить уже точечно, избавив тем самым добросовестный бизнес от излишней надзорной нагрузки.

К примеру, в Россельхознадзоре одним из самых эффективных показателей является зарастание сорной растительностью земельного участка. Ведомство использует его в рамках государственного земельного контроля. Зарастание почти стопроцентно подтверждает факт неиспользования земельного участка для ведения сельскохозяйственной деятельности, отмечают инспекторы. С начала 2024 года они провели уже свыше тысячи таких проверок, в 96% из них зафиксированы нарушения.

Основой для развития системы индикаторов риска становятся в том числе различные государственные информационные системы. Например, Роструд в своей внеплановой работе руководствуется отсутствием необходимых сведений в Федеральной государственной информационной системе учета результатов проведения специальной оценки условий труда.

Такой индикатор «просигнализировал» в 2024 году 744 раза: ИП или организация работает уже 12 месяцев, в штате более 50 застрахованных сотрудников, а сведения об оценке условий труда в системе ещё не появились. Или есть рабочие места с опасными условиями труда, а учётная запись во ФГИС не обновлялась больше пяти лет.

«Эффективность проверок Роструда с помощью индикаторов риска составляет 90%», — заявил руководитель ведомства Михаил Иванков. По его словам, такого показателя не удавалось достичь, проводя обычные внеплановые проверки.

Всего на сегодняшний день в арсенал контрольных органов внесено уже 456 различных индикаторов, причём 44 из них добавили с начала 2024 года. Больше всего их использует Роспотребнадзор. Свой перечень из 40 наименований контрольный орган активно расширяет на основе системы маркировки.

Например, с помощью Государственной информационной системы мониторинга товаров в России (ГИС МТ) контролёр выявляет нелегальную продажу табачной и никотинсодержащей продукции. Если в ГИС МТ контролер видит, что по истечении календарного месяца на объекте продали табачную и никотинсодержащую продукцию на 50% меньше, чем в другом объекте торговли в пределах одного муниципального образования, то срабатывает индикатор риска нарушения обязательных требований. За первое полугодие 2024 года было произведено 377 таких проверок, их эффективность составила 81%.

Помимо контрольных мероприятий существуют и профилактические. Так, инспектор приходит к предпринимателю и подсказывает, как действовать, чтобы исправить или не допустить недочетов. При этом штраф не выписывается. Если инспектор обнаружит нарушения, то выдаст предписания. Ещё один плюс — экономия времени. Если проверка занимает до десяти рабочих дней, то профилактический визит, как правило, проводится в течение одного дня.

«Надзорные и контролирующие органы не воспринимаются как «каратели», а как партнеры, которые дают рекомендации, как работать эффективно и безопасно», — говорит президент общественной организации «Опора России» Александр Калинин. По его словам, в результате реформы КНД бизнес экономит 200 млрд рублей и это не предел.

Как сообщало ИА Регнум, снижение административной нагрузки на бизнес — часть мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

Глава государства не раз отмечал, что власти продолжат стратегическую линию на снятие экономических барьеров и расширение экономических свобод, на поддержку деловой активности и создание благоприятных условий для отечественных компаний.