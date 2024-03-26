Москва, 27 марта, 2024, 00:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил максимально сократить количество проверок бизнеса. Об этом глава государства заявил 26 марта на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Нужно максимально сократить число проверочных мероприятий бизнеса, обеспечить защиту прав граждан, потребителей товаров и услуг», — призвал Путин.

Глава государства добавил, что данная тема имеет две стороны медали. При ослаблении административного давления следует обязательно обеспечивать интересы потребителей, уточнил российский лидер.

К вопросам защиты прав предпринимателей зачастую предъявляются повышенные требования, поскольку для России важна здоровая и эффективно работающая экономика, сегодня это особо значимо, сказал Путин.

Президент заверил, что власти последовательно продолжат стратегическую линию на снятие экономических барьеров и расширение экономических свобод, на поддержку деловой активности и создание благоприятных условий для отечественных компаний.

По словам Путина, с 2025 года перед органами прокуратуры поставлена задача скорректировать и обновить работу в сфере реализации надзорных полномочий, действовать взвешенно, совместно с деловым сообществом.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию обратил внимание, что с 1 января 2025 года временный мораторий на проверки бизнеса будет заменён на риск-ориентированный подход, закрепив его в законодательстве. Так, где риски отсутствуют, нужно применять профилактические меры и таким образом минимизировать число проверок, считает глава государства. Также президент заверил, что малый и средний бизнес раз в пять лет сможет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории.

В марте 2023 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие восемь лет плановые проверки бизнеса затронут только объекты высокого и чрезвычайно высокого риска. В учреждениях образования, которые входят в высокорисковую группу, в этот период могут проводить профилактические визиты вместо плановых проверок. Если в ходе таких мероприятий будут выявлены нарушения, то специалисты могут выносить предписания об их устранении. Премьер-министр пояснил, что такое решение является частью реформы контрольно-надзорной деятельности. Это позволит сохранить тренд на улучшение делового климата в России, уточнил Мишустин.