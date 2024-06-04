Москва, 4 июня, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Речи о затруднениях в снабжении Калининградской области нет, это один из приоритетов. Об этом 4 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Виталий Невар/ТАСС

«Обеспечение всем необходимым Калининграда морским путём является одним из абсолютных приоритетов для нашей страны», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных проблемах с морскими перевозками в Калининград.

Песков напомнил, что об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин.

«Тему эту непосредственно ведёт правительство Российской Федерации. Эта тема важна, и не может быть и речи о том, чтобы были какие-то затруднения в снабжении Калининграда», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, бывший главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил в статье для Bloomberg, что НАТО попытается через Балтийское море оказать давление на Калининград — географический клин между Прибалтикой и остальными членами альянса.

Он отметил, что Балтийский флот ВМФ России базируется в основном в порту Балтийск. В Калининграде размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы, там же может находиться тактическое ядерное оружие.

Об угрозе «нейтрализовать» Калининград силами НАТО в феврале заявил бывший министр иностранных дел Литвы, литовский посол в Швеции Линас Линкявичюс. Он отметил, что после присоединения Швеции к НАТО Балтийское море стало для военного блока внутренним.