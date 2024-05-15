Москва, 15 мая, 2024, 10:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, сообщили 15 мая в пресс-службе Кремля.

РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ Алексей Беспрозванных

Беспрозванных с 2017 года занимал пост замминистра промышленности и торговли. Он является выпускником первого потока программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы — «школой губернаторов», стартовавшей в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая Путин назначил Антона Алиханова, который с 29 сентября 2017 года был губернатором Калининградской области, министром промышленности и торговли.

Кандидатуру Алиханова на должность главы Минпромторга 12 мая одобрил комитет Госдумы по промышленности и торговле. Через два дня, 14 мая, депутаты Госдумы единогласно поддержали его кандидатуру.

Правительство под руководством Михаила Мишустина 7 мая сложило полномочия после инаугурации президента Путина. Новый состав президент утвердил 14 мая. Первым вице-премьером назначили Дениса Мантурова. Председателем нового кабмина президент назначил Мишустина.