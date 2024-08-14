Шебекино, Белгородская область, 14 августа, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинской армии атаковали ещё два населённых пункта, сообщил 14 августа глава региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова

«Два населённых пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников», — написал он в своём Telegram-канале.

По данным губернатора, пострадавших нет. Несколько БПЛА ударили по многоквартирному жилому дому в Шебекино. В результате атак произошёл пожар в одной квартире, обрушились плиты. Кроме того, ударом повредило линию газоснабжения.

Ещё одним населённым пунктом, который атаковали дроны, стало село Устинка Белгородского района. Здесь ВСУ сбросили с беспилотника боеприпас, из-за чего в одном частном доме сгорела летняя кухня.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа беспилотник ВСУ ударил по легковому автомобилю в селе Черемошное Белгородского района Белгородской области. В результате атаки мирный житель получил тяжёлые ранения. Его доставили в городскую больницу Белгорода.