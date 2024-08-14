Москва, 14 августа, 2024, 04:28 — ИА Регнум. Компания «Росспиртпром» предупредила производителей водки о повышении стоимости спирта с 1 сентября почти на 9%. Об этом сообщил директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, назвав такой шаг «ценовым сговором». Об этом сообщает РБК.

Варвара Гертье/РИА Новости

Необходимость такой меры «Росспиртпром» объясняет повышением стоимости заёмного капитала из-за изменения ключевой ставки Банка России, а также «значительным» ростом себестоимости спирта.

По оценкам экспертов, стоимость спирта увеличится на 4 рубля. При этом на сколько в конечном итоге подорожает конечная продукция, предположить производители пока не могут.

Президент компании Ladoga Вениамин Грабар уточнил, что увеличение стоимости спирта коснётся не только продукции «Росспиртпрома», но и других производителей.

К осени общее подорожание спирта «Росспиртпрома» с начала лета составит 25%.

Как сообщало ИА Регнум, с предложением повысить минимальные розничные цены на водку, бренди, коньяк и ликёро-водочные изделия Минфин выступил в апреле. Индексацию цен связали с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкогольную продукцию крепостью выше девяти градусов, ростом затрат на производство алкогольной продукции.

При разработке проекта учитывали влияние введённых внешних торговых и финансовых ограничений, увеличение стоимости импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов, а также рост курса доллара к рублю.

Президент Владимир Путин в марте подписал закон, ужесточающий требования к производителям алкогольной продукции. Согласно документу, если стоимость активов организации опустится ниже 100 млн рублей, у неё в судебном порядке могут отозвать лицензию на производство этилового спирта.