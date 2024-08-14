Париж, 14 августа, 2024, 03:32 — ИА Регнум. Тело молодой девушки-волонтёра, которая работала на прошедших Олимпийских играх в Париже, полиция обнаружила ночью 13 августа в одной из квартир французской столицы. На момент появления полицейских она была уже мертва. Подробности сообщила Le Parisien.

Сергей Корсун ИА Регнум

О пропаже дочери в полицию заявила мать 21-летней девушки. Дочь не вернулась домой после церемонии закрытия Олимпиады 11 августа.

В ходе поисков волонтёра выяснилось, что у неё были почти два года отношения с молодым человеком, также волонтёром.

На теле убитой девушки были обнаружены обширная гематома на левой стороне головы и проникающая рана на шее.

По данным полиции, пьяный мужчина, который находился в квартире рядом с телом, — приятель убитой. Подозреваемый задержан. По предварительной информации, убийство было умышленным, а волонтёр пытался покончить с собой.

Мотивы убийства пока неизвестны.

Как сообщало ИА Регнум, бывшего главного тренера московского ЦСКА и экс-футболиста сборной Бразилии Зико (Артура Антуниса Коимбру), прибывшего на Игры, 26 июля ограбили в Париже. Преступники отвлекли его при выходе из такси и похитили портфель с драгоценностями, деньгами и часами Rolex. Общую сумму ущерба оценили в 500 тыс. евро.

Перед церемонией открытия Игр в Париже произошло несколько ограблений спортсменов из числа участников состязаний. В ходе тренировки сборной Аргентины неизвестные похитили личные вещи футболиста Тьяго Альмады, включая часы и другие драгоценности. А за два дня до открытия Олимпиады у сборной Австралии по велоспорту вскрыли фургон и украли из него экипировку.