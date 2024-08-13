Вашингтон, 14 августа, 2024, 00:10 — ИА Регнум. Киевские власти составили несколько планов внезапного нападения на Россию, получив «добро» от руководства США и Евросоюза. Об этом сообщает 13 августа Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.

ИА Регнум

По словам информатора, украинские власти рассматривали сразу несколько возможностей для атаки, прежде чем на прошлой неделе ВСУ вторглись через границу в Курской области.

«Планирование нападения велось на протяжении некоторого времени с благословения президента США Джо Байдена и Евросоюза», — цитирует собеседника американское издание.

Автор акцентировал, что западные союзники дали добро на первое военное вторжение в Россию со времён Второй мировой войны. При этом они сомневаются, что украинская армия сможет закрепиться на российской земле.

Как сообщало ИА Регнум, Россия превосходит Украину и НАТО, человечество стоит перед пропастью, заявил 13 августа немецкий бизнесмен, владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Дотком добавил, что марионетки США повсюду терпят крах, третья мировая война становится неизбежной.

Он назвал нападение ВСУ на Курскую область «вопиющим терроризмом и военным преступлением». По его мнению, Украина неспособна победить Россию, и поэтому Киев отправил войска убивать мирных жителей. Время главы киевского режима Владимира Зеленского на исходе, заявил бизнесмен.

Город Суджа в Курской области находится под контролем российских военных, но есть попытки противника прорваться в некоторых районах. Об этом сообщил доверенное лицо врио губернатора региона гвардии полковник, участник спецоперации Алексей Кондратьев.