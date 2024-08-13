Суджа, Курская область, 13 августа, 2024, 22:40 — ИА Регнум. Город Суджа в Курской области находится под контролем российских военных, но есть попытки противника прорваться в некоторых районах. Об этом сообщил доверенное лицо врио губернатора Курской области гвардии полковник, участник спецоперации Алексей Кондратьев в эфире телеканала «Россия 1».

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Как пояснил офицер, в Судже ещё остаются отдельные группировки украинцев, но российские подразделения установили порядок.

«Суджа является на сегодняшний день райцентром Курской области, и на здании администрации развевается российский триколор. Суджа наша», — заверил Кондратьев, добавив, что бои идут в разных районах в Курской области, но «ВС РФ уничтожают отдельные группировки ВСУ».

Попытки боевиков прорваться на отдельных участках блокируются российскими военными.

Как сообщало ИА Регнум, обстановка в Суджанском районе оценивается как тяжёлая, заявил 13 августа глава района Александр Богачев.

10 августа мэр города Виталий Слащев заявил, что украинские формирования не смогли захватить город Суджу в Курской области, а заявления об этом являются ложью и киевской пропагандой.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства. Противник получит достойный ответ, подчеркнул Путин.