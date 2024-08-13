Москва, 13 августа, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Встреча с президентом России Владимиром Путиным получилась честной и открытой, обсуждался в том числе сектор Газа и действия США, заявил президент Палестины Махмуд Аббас.

РИА Новости/Гавриил Григоров/POOL

По словам Аббаса, всего с российским лидером прошло две встречи. Первая была расширенная, во время второй встречи состоялась личная беседа между главами двух государств.

«Мы говорили о том, что происходит сейчас в секторе Газа, о том, как Америка видит дальнейшее развитие событий, как международное сообщество реагирует на события в секторе Газа. Я честно, откровенно сказал, что как палестинцы, так и арабы не соглашаются с официальной позицией США», — отметил палестинский лидер.

Как передавало ИА Регнум, переговоры президентов России и Палестины прошли 13 августа. С российской стороны в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Главного управления Генштаба Вооружённых сил РФ Игорь Костюков и некоторые другие.

Во время переговоров Путин заявил, что Россия делает всё для поддержки палестинского народа. Он напомнил, что Россия направила Палестине около 700 тонн грузов различного характера.

Предыдущий визит Аббаса в Россию состоялся в конце ноября 2021 года. Через два года президент Палестины готовился посетить Россию вновь, но затем, на фоне обострения ближневосточного конфликта, Палестина попросила отложить визит.