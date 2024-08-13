Москва, 13 августа, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Количество спутников орбитальных группировок в России необходимо увеличить до 1,2 тыс. единиц до 2030 года, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«В горизонте до 2030 года нам необходимо увеличить количество спутников орбитальных группировок до 1200 единиц. Довести суммарное число пусков с российских космодромов до 56 в год», — сказал Мантуров на стратегической сессии «Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 года».

Мантуров добавил, что начать развёртывание собственной орбитальной станции следует до 2027 года. Также вице-премьер обратил внимание на разработку и создание новых изделий ракетно-космической техники. Речь идёт о новых типах спутников дистанционного зондирования земли, а также космических аппаратах интернета и связи.

Ещё одно приоритетное направление, о котором говорил Мантуров — строительство четырёх модулей орбитальной станции и двух типов транспортных кораблей, которые будут обеспечивать её функционирование.

Денис Мантуров отметил, что реализовывать перечисленные задачи «Роскосмос» будет совместно с частным бизнесом. По его словам, на сегодняшний день изготовление спутников является наиболее востребованным и понятным сегментом для ГЧП.

Также он заявил, что на в перечисленных направлениях работы необходимы новые кадры. Согласно прогнозу, численность работников к 2030 году вырастет на 40 тыс. человек, а производительность труда не менее чем в полтора раза.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что «Роскосмосу» предстоит в разы нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов и наладить конвейерный выпуск спутников — до 250 единиц в год.

По его словам, «Роскосмосом» совместно с заинтересованными ведомствами был подготовлен нацпроект «Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года», который призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей.