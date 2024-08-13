Москва, 13 августа, 2024, 17:20 — ИА Регнум. «Роскосмосу» предстоит в разы нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов и наладить конвейерный выпуск спутников — до 250 единиц в год, заявил 13 августа премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии «Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 года».

Евгений Курсков/ТАСС

По его словам, «Роскосмосом» совместно с заинтересованными ведомствами был подготовлен нацпроект «Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года», который призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, независимо от региона их нахождения, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований.

«Предстоит в разы нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, что позволит существенно повысить качество услуг для государства, граждан и бизнеса. Также в планах запуск конвейерного производства — до 250 единиц в год», — сказал Мишустин, слова которого приводятся в Telegram-канале правительства.

Премьер уточнил, что предполагается также создание перспективных средств выведения на орбиту, переход на многоразовые ракетоносители и более экологически чистое топливо, а также развитие проектов фундаментального научного назначения и совершенствование кадрового потенциала.

Как передавало ИА Регнум, в июле глава «Роскосмоса» Юрий Борисов информировал, что конвейерное производство спутников в России планируется запустить в 2026 году. Серийным производством телекоммуникационных спутников будет заниматься АО «Решетнёв», космическими аппаратами дистанционного зондирования планеты — НПО им. С. А. Лавочкина.

По его словам, в России создадут конвейер для массового производства спутников до 500 кг. Глава госкорпорации пояснил, что потребуются значительные финансовые вложения, поскольку для контейнерного производства спутников нужно технологическое оборудование другого уровня. Планируются расходы в размере 50 млрд рублей.

О необходимо наладить серийное производство спутников и нарастить численность орбитальной группировки в октябре 2023 года заявлял президент России Владимир Путин. Он поручил сделать это «в предельно сжатые сроки». Для реализации этих планов глава государства призвал максимально использовать потенциал частного бизнеса, расширив его доступ к испытательным полигонам.