Вашингтон, 13 августа, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Российский истребитель МиГ-31 до сих пор остаётся загадкой для западных стран, пишет американское издание National Interest.

Евгений Биятов/РИА Новости

«МиГ-31 по-прежнему остаётся загадкой для Запада — отчасти потому, что вокруг его возможностей ходит немало слухов и предположений», — говорится в статье.

Отмечается, что российский истребитель не просто сохранил свои изначально высокие характеристики, но и прошёл капитальную модернизацию.

Так, пишут журналисты, МиГ-31 повысили дальность полёта и боевую эффективность. Истребитель остаётся могучей машиной для войны в воздухе, заключили эксперты.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года американский журнал Military Watch Magazine сообщал, что истребители МиГ-31 Северного флота России способны нейтрализовать любою угрозу со стороны НАТО над Баренцевым морем.

В июле польское издание Komputer Swiat отметило, что российские самолёты МиГ-31БМ станут главной угрозой для западных истребителей F-16 на Украине.

Автор материала напомнил, что самолёты МиГ-31 оснащены ракетами Р-37. Он также отметил, что российские военные недавно получили новую партию самолётов МиГ-31БМ.