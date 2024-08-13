Махачкала, 13 августа, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Глава Дагестана Сергей Меликов предложил жителям республики отдать дневную зарплату в помощь Курской области, которая пострадала от атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ).

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Дорогие дагестанцы, предлагаю всем желающим перечислить свой однодневный заработок в фонд «Все вместе». Эти средства мы направим нашим друзьям, которые стали жертвами бесчеловечных преступлений наших врагов», — написал Меликов в своём Telegram-канале.

По его словам, в республике нет равнодушных к происходящему в Курской области и дагестанцы с начала спецоперации доказывали, что отличаются отзывчивостью и готовностью отдать последнее тем, кто в этом нуждается.

Меликов также отметил, что благотворительный фонд «Инсан» уже доставил в Курскую область первую партию гуманитарной помощи. Кроме того, в Дагестане сейчас отдыхают дети из атакованного ВСУ региона.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 7 августа призвал регионы поддержать Курскую область на фоне атак ВСУ. Глава государства напомнил, что руководители регионов имеют возможности сделать больше, чем простые граждане.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности столицы принимать жителей Курской области, пострадавших в ходе провокаций ВСУ. Глава города также пообещал, что отправит в регион врачей на помощь коллегам.

Тверская область по поручению губернатора Игоря Рудени направила в Курскую 20 тонн гуманитарной помощи, собранной в рамках социальной акции «Тверская область — Курску». В гуманитарный груз вошли вещи первой необходимости, в том числе продукты и вода, детская одежда и коляски, средства гигиены и другое.

Вице-премьер Денис Мантуров поручил Минфину выделить 1,8 млрд рублей на сертификаты для переселения жителей Курской области. Всего кабмин выделил 11 млрд рублей на переселение 2,5 тыс. семей. Первый транш в размере 1,8 млрд рублей регион получит уже 7 августа.