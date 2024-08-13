Лисичанск, ЛНР, 13 августа, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Украинские боевики 13 августа нанесли удар по гражданскому автобусу в городе Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР), один человек погиб и ещё 28 пострадали, заявил глава республики Леонид Пасечник.

Telegram-канал главы Луганской Народной Республики

«Украинские националисты сегодня атаковали Лисичанск, применив боеприпас кассетного типа. Под удар врага попал автобус с людьми. Один человек погиб. Пострадали 28 мирных жителей», — написал Пасечник в своём Telegram-канале.

По словам главы ЛНР, на данный момент 12 человек находятся в тяжёлом состоянии, еще шестеро — в крайне тяжёлом. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 4 августа ВСУ нанесли удар по Луганску. В тот день попыток обстрелять столицу республики было несколько. Работали средства ПВО, сообщалось о 12 взрывах в городе.

ВСУ ударили по Луганску 12 ракетами западного производства. Четыре ракеты были сбиты силами ПВО на подлёте к столице республики. Удары пришлись по складам, где находились цистерны с топливом, а также по частному сектору.