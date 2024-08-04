Луганск, 4 августа, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Системы ПВО РФ днём 4 августа сбили воздушные цели над Луганском, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Александр Река/ТАСС

«В Луганске активно работает ПВО», — написал Марочко в своём Telegram-канале.

Пресс-служба правительства региона в Telegram-канале в свою очередь сообщила, что попыток обстрелять Луганск было несколько.

«Луганск подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Оперативные службы выехали на место. Информация уточняется», — сказано в сообщении.

В столице ЛНР прозвучало около 12 взрывов, сообщили «Известия» со ссылкой на собственного корреспондента.

«Над городом сейчас поднимается дым», — отметило издание.

Как передавало ИА Регнум, ранее 4 августа ВСУ нанесли удар по центральному рынку и соседним с ним жилым кварталам Алёшек Херсонской области. Ранения получили восемь мирных жителей, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Утром 4 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что в результате атаки беспилотника ВСУ погибла жительница Шебекино. Атакам подверглись и ещё два населённых пункта области. Повреждения получили несколько зданий и транспортных средств.

19 июля ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. Украинские войска, предположительно, применили несколько ракет ATACMS, отмечал Марочко. После падения обломков вспыхнул пожар в лесополосе.

7 июля столица ЛНР подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Украинские войска выпустили по городу не менее шести ракет ATACMS, большинство которых перехватила система противовоздушной обороны. Власти сообщали о 57 пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры.